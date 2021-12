Essen (www.anleihencheck.de) - Die Finanzakteure blicken in dieser Woche mit Hochspannung auf die Ergebnisse der letzten FED-Sitzung in diesem Jahr, welche am Mittwochabend verkündet werden, so die Analysten der National-Bank AG.Nachdem FED-Chef Powell in jüngsten Kommentaren die Finanzwelt schon auf ein stärkeres "Tapering" verbal vorbereitet habe, fokussiere sich nunmehr die Anlegerschaft auf die Frage, wie schnell die US-Notenbank bereit sei, ihre Anleihenkäufe vollständig zurückzufahren. Die Erwartungshaltung diesbezüglich schwanke zwischen einer monatlichen Rückführung von 20 Mrd. bis 25 Mrd. USD, nachdem bislang von einer monatlichen Reduzierung um 15 Mrd. USD auszugehen sei. Ursächlich für diese zu erwartende Verschärfung sei die Einschätzung der FED, dass die momentan erhöhten Inflationsdaten persistenter seien, als dies bislang angenommen worden sei. Das Tempo der Rückführungen sei deshalb so entscheidend, weil diese als Vorbereitung für Zinserhöhungen im Neuen Jahr dienen würden. ...

