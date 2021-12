Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv A (ISIN LU0163675910/ WKN 214466) hatte im November einen Wertrückgang in Höhe von 0,8% hinzunehmen, so die Experten von Sauren.Seit Jahresanfang weise der Dachfonds eine erfreuliche Wertsteigerung in Höhe von 2,0% auf.Der November sei per Saldo von einem deutlichen Rückgang des Kapitalmarktzinsniveaus geprägt gewesen. Die Omikron-Variante des Corona-Virus habe Ende November aufgrund der damit verbundenen wirtschaftlichen Unsicherheiten zu einer allgemeinen Risikoaversion der Marktteilnehmer geführt. In diesem Umfeld hätten Staatsanleihen hoher Bonität deutliche Kursgewinne verbucht. Das Segment der Unternehmensanleihen habe sich noch leicht positiv entwickelt, während das Segment der Hochzinsanleihen den Monat mit Verlust abgeschlossen habe. ...

