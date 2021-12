Im vorbörslichen US-Handel setzt die Tesla-Aktie am Dienstag ihre schwache Performance der vergangenen Wochen fort. Einer der großen Verkäufer von Tesla-Aktien ist dabei CEO Elon Musk. Seine kryptobegeisterten Anhänger können sich dennoch freuen.Tesla-Chef Elon Musk verkaufte etwas mehr als 934.000 Papiere für 906 Millionen US-Dollar, wie in der Nacht auf Dienstag aus Pflichtmitteilungen an die US-Börsenaufsicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...