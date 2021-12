Auf dem Radar: ImmofinanzImmofinanz hatte in den letzten 5 Handelstagen um +139.2% mehr Handelsvolumen als im ytd-Umsatz-Schnitt. Der beste Tag war der Dienstag mit 21.851.191 Euro. Die begleitende Performance der Aktie betrug -1.16%.aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 22,24 /22,26 Veränderung 0,04% Auf dem Radar: Marinomed BiotechMarinomed Biotech hatte in den letzten 5 Handelstagen um +105.5% mehr Handelsvolumen als im ytd-Umsatz-Schnitt. Der beste Tag war der Montag mit 880.848 Euro. Die begleitende Performance der Aktie betrug 0.00%. aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 89,20 /89,60 Veränderung zu letztem SK: -0,45% Auf dem Radar: PorrPorr hatte in den letzten 5 Handelstagen um +85.0% mehr Handelsvolumen als im ytd-Umsatz-Schnitt. Der beste Tag war der Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...