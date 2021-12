Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Zum Wochenstart präsentierten sich die Anleger an der Wall Street zurückhaltend. Der Dow Jones gab 0,9 Prozent ab, der S&P 500 ebenfalls. Wichtigstes Ereignis wird in dieser Woche die Sitzung der amerikanischen Notenbank sein. Bei den Einzelthemen geht es heute um den Bitcoin, Dogecoin, Apple, Pfizer, BioNTech, Moderna, Beyond Meat, Alibaba, Baidu, Meta Platforms, Gamestop und AMC Entertainment. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.