FRANKFURT (dpa-AFX) - Hans-Joachim Watzke wird neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Fußball Liga. Der 62 Jahre alte Geschäftsführer des Bundesligisten Borussia Dortmund wurde am Dienstag auf der Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main wie erwartet zum Nachfolger von Peter Peters gewählt. Peters gibt das Amt zum 11. Februar des kommenden Jahres ab und bewirbt sich im März 2022 um den Posten des Präsidenten im Deutschen Fußball-Bund.

Abschied von der DFL nahm am Dienstag auch Geschäftsführer Christian Seifert. Der 52-Jährige will sich nach mehr als 15 Jahren an der Spitze der Dachorganisation des deutschen Profifußballs neuen Aufgaben zuwenden. Donata Hopfen tritt zum 1. Januar 2022 Seiferts Nachfolge an./edo/DP/eas