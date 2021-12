DJ Corona-Expertengremium der Regierung hat Arbeit aufgenommen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Expertengremium zur wissenschaftlichen Begleitung der Covid-19-Pandemie hat am Dienstag seine Arbeit aufgenommen. Bundeskanzler Olaf Scholz begrüßte die Mitglieder des Gremiums zur konstituierenden Sitzung. Die Experten sollen gemeinsame Vorschläge zur Pandemiebewältigung entwickeln. Den Vorsitz des Gremiums hat Heyo Kroemer von der Berliner Charite übernommen, seine Stellvertreterin ist Melanie Brinkmann von der Technischen Universität Braunschweig.

"In Gesundheitsnotlagen muss die Politik weitreichende und schnelle Entscheidungen bei in der Regel begrenztem und sich ständig änderndem Wissensstand treffen. Angesichts dessen kommt der Vorbereitung und Begleitung politischer Entscheidungen durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine große Bedeutung zu", erklärte Scholz zu der Einrichtung des Expertenrats. So könnten die verschiedenen Aspekte, wie etwa auch die Folgen von Entscheidungen besser beleuchtet und in die Abwägung einbezogen werden.

Das 19-köpfige Expertengremium wurde von der Regierung mit Wissenschaftlern mit unterschiedlichem Hintergrund zusammengesetzt. Dadurch verspricht sie sich eine breite Debatte, aus der dann gemeinsame Empfehlungen erwachsen können.

Zu den Mitgliedern des Gremiums gehören neben Vertretern von Kliniken und Ärzten, des Robert Koch-Instituts und der Ständigen Impfkommission auch Alena Buyx vom Deutschen Ethikrat sowie die beiden Virologen Christian Drosten und Hendrik Streeck.

