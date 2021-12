Er hat es wieder getan: Ein Tweet am Mittwochvormittag, abgesetzt von "Dogefather" Elon Musk, hat den Dogecoin um über 20 Prozent nach oben katapultiert. Am Mittwochnachmittag hält die Fantasie noch an. Wohl kein anderer Altcoin hängt so am Musk-Tropf wie der ursprünglich als Spaßwährung und Bitcoin-Parodie gegründete Dogecoin. Bereits mehrfach hat Elon Musk gezeigt, wie er den Kurs nahezu nach Belieben per Tweet oder über andere Aussagen, etwa in der Show "Saturday Night Live", deren Gastgeber er im Mai 2021 gewesen war, steigen und fallen lassen kann. Mehr zum Thema Reddit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...