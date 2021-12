Die Beyond-Meat-Aktie hat in den vergangenen Wochen nur eine Richtung gekannt: nach unten. Nachdem die Papiere am Montag noch ein weiteres Mehrmonatstief markiert haben, zieht der Kurs am Dienstag jedoch deutlich an. Grund dafür ist ein positiver Analystenkommentar der Investmentbank Pieper Sandler.Insidern zufolge soll der McPlant Burger bereits in rund drei Monaten in allen knapp 14.000 US-Filialen von McDonalds erhältlich sein, wie Piper Sandler am Dienstag in einem Upgrade unter Berufung auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...