LONDON (IT-Times) - Altice, eine französische Telekommunikations-Holding, erhöht ihre Beteiligung beim britischen TK-Carrier BT Group deutlich, was für Beunruhigung und Verwirrung in London sorgt. Die Telekommunikationsgruppe Altice des französischen Milliardärs Patrick Drahi hat ihren Anteil am britischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...