Der Inseego Wavemaker 5G Indoor-Router FX2000 bietet schnellen, sicheren Internetzugang für Home-Entertainment und Geschäftsstandorte

Vodafone Qatar und Inseego (Nasdaq: INSG) bieten mit der Einführung des neuen 5G-Indoor-Routers FX2000 blitzschnellen Internetzugang für Privat- und Geschäftskunden. Durch die Kombination von 5G-Leistung mit Dualband-Wi-Fi 6 in einem kompakten Design kann der FX2000 bis zu 30 WLAN-Geräte verbinden, darunter Laptops, Tablets, POS-Systeme, Smartphones, Fernseher, Smart-Home-Systeme und Spielekonsolen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211213005239/de/

(C)2021. Inseego Corp. Inseego Wavemaker 5G FX2000 indoor router for Vodafone Qatar. (Graphic: Business Wire)

Der Inseego Wavemaker 5G Indoor-Router FX2000 ist ab sofort bei Vodafone Qatar Verkaufsstellen und online erhältlich. Im Paket mit den 5G-GigaHome-Plänen von Vodafone bietet das FX2000 Benutzern Geschwindigkeit, Einfachheit und Sicherheit, alles in einem kleinen und schlanken Design, das sowohl in Geschäfts- als auch in Privaträume passt.

"Unsere GigaHome- und Geschäftskunden vertrauen darauf, dass wir einen schnellen, zuverlässigen und sicheren Internetzugang für eine Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen bieten", sagte Diego Camberos, Chief Operating Officer, Vodafone Qatar. "Mit dem Inseego FX2000-Router können sie die volle Leistung der 5G-Leistung genießen, egal ob sie von zu Hause aus arbeiten, ein Geschäft führen, Filme streamen, AR/VR-Headsets verwenden oder spielen. Wir freuen uns sehr, diese Weltklasse-Lösung nach Katar zu bringen."

"Wir sind sehr stolz, Vodafone Qatar mit dieser leistungsstarken 5G-Festnetzlösung für den drahtlosen Zugang für die Heimbüros, die Geschäftskommunikation und die immersiven Multimedia-Unterhaltungserlebnisse ihrer Kunden zu versorgen", sagte Simon Rayne, Senior Vice President und Managing Director von Inseego für das Vereinigte Königreich, EMEA und Asien-Pazifik. "Inseego ist branchenführend mit fest installierten Wireless-Lösungen, die Download-Geschwindigkeiten von mehr als Gigabit, verzögerungsfreie Reaktionsfähigkeit und herausragende Zuverlässigkeit bieten."

Das kleinste 5G-Indoor-CPE der Welt Mit seiner geringen Stellfläche und seinem geringen Profil ist das FX2000 derzeit das kleinste Indoor-Customer-Premises-Equipment (CPE) auf dem Markt. Es kann auf einer Tisch- oder Schreibtischplatte platziert und bei einem Umzug in ein neues Zuhause oder Büro leicht bewegt werden.

Einfache Einrichtung und Verwaltung Das FX2000 kann von jedermann (kein Servicetechniker erforderlich!) in wenigen Minuten eingerichtet werden. Die Smartphone-App von Inseego Mobile macht es einfach, die Leistung zu optimieren und den FX2000 mit benutzerfreundlichen Steuerungseinstellungen zu verwalten.

Klassenbeste Leistung Mit der branchenführenden Antennen- und HF-Technologie von Inseego kann der FX2000 5G-Spitzengeschwindigkeiten von über 1 Gbit/s* (zusammen mit Fallback auf Cat 22 LTE) für schnelle und zuverlässige Verbindungen mit anhaltend hohem Durchsatz und geringer Latenz für Anwendungen wie Videokonferenzen, Streaming Media, AR/VR und Cloud Computing liefern. Das FX2000 unterstützt Dualband Wi-Fi 6 für bis zu 30 angeschlossene Geräte sowie einen Ethernet-LAN-Port und einen USB-Port, um bis zu 32 Geräte gleichzeitig zu verbinden. Der Ethernet-LAN-Port kann auch mit anderen Routing-Geräten verbunden werden.

Sicherheit auf Unternehmensniveau Entworfen und entwickelt in den USA mit mehreren Ebenen fortschrittlicher Sicherheit, schützt der FX2000 Daten mit fortschrittlicher Verschlüsselung, Hacker-Prävention, Passwortschutz, OpenVPN, Gast-WLAN-Netzwerk und mehr. Eine robuste Authentifizierung schützt vor Cyber-Bedrohungen und ermöglicht es Kunden, sich vertrauensvoll mit ihren Unternehmensnetzwerken zu verbinden.

Von überall arbeiten sicher

Im Gegensatz zu langsamen, überfüllten und ungesicherten Wi-Fi-Heimnetzwerken bietet der FX2000 eine schnelle, separate und sichere Verbindung zu einem Unternehmensnetzwerk über ein vom Netzbetreiber verwaltetes 5G-Netzwerk. Es bietet zuverlässiges Breitband für Mitarbeiter, die zu Hause keinen zuverlässigen Internetzugang haben.

Geschäftsfähig

Zweigstellen, Arztpraxen, Einzelhandelsgeschäfte und Restaurants benötigen hochzuverlässige Verbindungen für ihre Kassensysteme, Geschäftssysteme und Gäste-WLAN-Netzwerke. Der FX2000 kann sowohl für den primären Internetzugang als auch als Backup-Lösung verwendet werden, wenn andere Internetdienste ausfallen.

Zuverlässig und sicher

Die Lösungen von Inseego werden in den USA konzipiert und entwickelt. Führende Mobilfunkbetreiber, Regierungsbehörden und Firmenkunden weltweit verlassen sich auf sie.

Weitere Informationen über die 5G-Produkte und -Lösungen von Inseego finden Sie unter inseego.com. Weitere Informationen zum Inseego Wavemaker 5G Indoor-Router FX2000 finden Sie unter https://inseego.com/products/fixed/fx2000/. Für Presse- und Analystenanfragen schreiben Sie bitte eine E-Mail an press@inseego.com.

Um mehr über Vodafone Qatar und das 5G GigaNet-Netzwerk zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://www.vodafone.qa/en/home

Die tatsächlichen Geschwindigkeiten hängen von der Netzwerkverfügbarkeit und anderen Faktoren ab.

Über die Inseego Corp.

Die Inseego Corp. (Nasdaq: INSG) ist ein branchenführender Anbieter von intelligenten Geräte-zu-Cloud-Lösungen, die die 5G-Netzwerk-Edge erweitern und eine breitere 5G-Abdeckung, Multi-Gigabit-Datengeschwindigkeiten, niedrige Latenzzeiten und hohe Sicherheit für einen äußerst zuverlässigen Internetzugang ermöglichen. Die mobilen Breitband-, Fixed Wireless Access (FWA)-Lösungen und die Softwareplattform von Inseego integrieren die fortschrittlichsten Technologien (einschließlich 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 und andere) in eine breite Palette innovativer Produkte, die eine robuste Konnektivität im Innen- und Außenbereich sowie in den rauesten Industrieumgebungen bieten. Die in den USA konzipierten und entwickelten Produkte und SaaS-Lösungen von Inseego bauen auf den patentierten Technologien des Unternehmens auf und bieten Dienstleistern, Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit drahtlose Konnektivität in höchster Qualität. www.inseego.com Putting5GtoWork

©2021 Inseego Corp. Alle Rechte vorbehalten. Der Name Inseego und das Logo sind eingetragene Markenzeichen, und die Namen Wavemaker und Inseego Connect sind Markenzeichen der Inseego Corp. Andere hier erwähnte Firmen-, Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Über Vodafone Qatar P.Q.S.C

Vodafone Qatar P.Q.S.C. ("Vodafone Qatar") bietet eine umfassende Palette von Diensten, einschließlich Sprach-, Messaging-, Daten-, Festnetz-, IoT- und ICT-Managed-Services im Staat Katar, sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen. Das Unternehmen hat 2009 den kommerziellen Betrieb aufgenommen und hat zum 30. September 2021 1,7 Millionen Mobilfunkkunden. Seine hochmoderne Netzwerkinfrastruktur wird erweitert, um wichtige Standorte des Landes mit Glasfaserkonnektivität und 5G sowie einem umfangreichen digitalen Ökosystem abzudecken, das zu anhaltendem Wachstum und Wohlstand Katars beitragen wird. Die Vision von Vodafone Qatar ist tief verwurzelt in seiner Mission, die Ideen von heute mit den Technologien von morgen zu verbinden, indem wir Pionierarbeit für digitale Innovationen leisten und die erste Wahl der Menschen bei Telekommunikation und digitalen Diensten werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.vodafone.qa.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211213005239/de/

Contacts:

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:

Inseego Medienkontakt:

Anette Gaven

Tel.: +1 619 993-3058

Anette.Gaven@inseego.com

Inseego Ansprechpartner für Anlegerbeziehungen:

Joo-Hun Kim, MKR Group

Tel.: +1 212 868-6760

Vodafone Medienkontakt:

vodafoneqatar@bljworldwide.com