MOSKAU/PARIS (dpa-AFX) - Der russische Staatschef Wladimir Putin hat in einem Telefonat mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron seine Forderung nach einem Ende der Nato-Osterweiterung bekräftigt. Moskau brauche rechtlich bindende Garantien, die ein weiteres Vorschreiten der Nato nach Osten und die Stationierung von bedrohlichen Waffensystemen in Nachbarstaaten ausschließen, hieß es am Dienstag in einer Kreml-Mitteilung. Vor dem Hintergrund der aktuellen Spannungen im Ukraine-Konflikt hatte Putin am Montag bereits mit dem britischen Premierminister Boris Johnson telefoniert. Vor einer Woche hatte Putin seine Forderung nach einem Ende der Nato-Osterweiterung auch in einem Videogipfel mit US-Präsident Joe Biden thematisiert.

Die Nato-Mitgliedstaaten sind seit Wochen alarmiert wegen Berichten, wonach Russland in Gebieten unweit der Ukraine zwischen 75 000 und 100 000 Soldaten zusammengezogen hat. Russland hingegen weist den Vorwurf eines geplanten Angriffs zurück. Moskau beschuldigt vielmehr Kiew, Truppen an der Linie zu von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebieten in der Ostukraine zusammengezogen zu haben.

Nach Einschätzung westlicher Geheimdienste will Putin die Nato über den Aufbau einer Drohkulisse dazu bewegen, eine Aufnahme der Ukraine in das Militärbündnis auszuschließen. Für den Fall eines russischen Angriffs auf die Ukraine bereitet die EU gemeinsam mit den USA und Großbritannien mögliche Sanktionen vor./haw/DP/nas