Audio-Link zu dieser Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2518 Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in Wiener Börse Plausch #34 wieder über das aktuelle Geschehen in Wien. Heute geht es um offene Entscheidungen zum Jahresende, ein falscher Alarm bei CA Immo, eine Bestätigung bei Immofinanz, unglaubliche Porr-Tage, Marinomeds Chance und einen Song des Microfinance-Experten. Erwähnt werden: Martin Cech über Microfinance https://boersenradio.at/page/don/2505/ Martin Cech singt Bruce Springsteen: https://open.spotify.com/episode/71XWmcTLjuIrOwkbIbBSKq _ Die Dezember-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von der Rosinger Group, die sich mit einem Angebot an ...

