Maxon, Entwickler von hochwertigen Kreativwerkzeugen für Artists, gibt heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme der Vermögenswerte von Pixologic bekannt, den Entwicklern der oscarprämierten Sculpting- und Painting-Software ZBrush. Die Übernahme wird voraussichtlich im vierten Quartal 2021 abgeschlossen und unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und Abschlussbedingungen. Bis zum Abschluss der Transaktion werden beide Unternehmen weiterhin unabhängig voneinander operieren. Nach Abschluss der Transaktion werden der Gründer und CEO von Pixologic, Ofer Alon, und sein Team zu Maxon wechseln. Weitere Details zu der Transaktion werden nach deren Abschluss bekannt gegeben.

"ZBrush ist eine branchenführende Lösung für 3D-Sculpting und Painting für die angesehensten Unternehmen und Künstler der Welt. Durch die Kombination unserer Weltklasse-Tools und Mitarbeiter hoffen wir, kreative Artists mit einem ständig wachsenden und leistungsstarken Toolset für ihre Bedürfnisse zu begeistern", sagte David McGavran, CEO von Maxon.

"ZBrush ist seit über zwei Jahrzehnten meine Leidenschaft. Ich kann mir kein besseres Zuhause für die Zukunft von ZBrush und seiner Community vorstellen. Ich freue mich darauf, mit Maxons innovativem Entwicklungsteam zusammenzuarbeiten, um ZBrush für viele Jahre weiter zu revolutionieren", sagt Ofer Alon, Gründer und Visionär von Pixologic. "Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt für Artists, ZBrush in ihr kreatives Toolset aufzunehmen."

ZBrush wird von renommierten Filmstudios, Spieleentwicklern, Designern, Werbefachleuten, Illustratoren und Wissenschaftlern auf der ganzen Welt verwendet. Die Top-Kreativen der Branche haben ZBrush für fast jedes große Franchise eingesetzt, darunter Dune, Star Wars, Avatar, das Marvel-Universum, Game of Thrones, Der Herr der Ringe, Hobbit und viele weitere. Dank seiner Vielseitigkeit ist ZBrush auch ein integraler Bestandteil in der Entstehung von Animationsfilmen wie Frozen, Tangled, Zoomania, Vaiana, Raya und der letzte Drache und Encanto. ZBrush wird außerdem ausgiebig in Triple-A-Spielen wie Fortnite, der God of War-Serie, der Uncharted-Serie, den Assassin's Creed-Spielen, sowie der Far Cry- und The Division-Franchise und anderen eingesetzt. Gemeinsam entwickeln Maxon und Pixologic die Werkzeuge, die das Metaverse bevölkern und schön machen.

Über Maxon

Maxon entwickelt leistungsstarke und gleichzeitig einfach zu bedienende Softwarelösungen für Kreative, die in den Bereichen 2D- und 3D-Design, Motion Graphics, visuelle Effekte und Visualisierung arbeiten. Das innovative Produktportfolio von Maxon hilft Artists, ihre kreativen Workflows zu optimieren. Zu den Produktlinien gehören die preisgekrönte Cinema 4D-Suite für 3D-Modeling, -Simulation und -Animation, die vielseitige Red Giant-Produktpalette mit revolutionären Werkzeugen für Schnitt, Motion Design und Filmproduktion, die ultraschnellen Redshift Rendering-Lösungen für die High-End-Produktion sowie die intuitive mobile Sculpting-App forger.

Das Maxon-Team besteht aus engagierten Menschen, die sich für den Aufbau und die Förderung einer starken Community für Artists stark machen. Maxon ist überzeugt, dass der Aufbau enger Beziehungen zu den Anwendern und die Förderung ihrer beruflichen Entfaltung entscheidend dafür sind, die Trends in der Branche zu erkennen und die Kunden besser betreuen zu können. Von den beliebten Events bis hin zu den kostenlosen Bildungsangeboten von Cineversity zielen alle Aktivitäten von Maxon darauf ab, dieses Ziel zu erreichen.

Maxon ist Teil der Nemetschek Gruppe.

