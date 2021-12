DJ PTA-News: Biofrontera AG: Biofrontera AG gibt Ergebnisse der Wahl zum neuen Aufsichtsrat bekannt

Leverkusen (pta021/14.12.2021/17:15) - Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113), ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen, gibt die Ergebnisse der Wahl zum neuen Aufsichtsrat im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 14. Dezember 2021 bekannt. Die anwesenden Aktionäre vertraten rund 64% des eingetragenen Grundkapitals.

Wie das Unternehmen am 19. November 2021 berichtete, wurde im Rahmen des Mediationsverfahrens zwischen der Deutsche Balaton-Gruppe und dem zum Zeitpunkt amtierenden Aufsichtsrat der Biofrontera AG Einvernehmen über die Aufsichtsratskandidaten zur Wahl am 14. Dezember 2021 gefunden.

Die fünf neuen Mitglieder, Dr. Heikki Lanckriet, Dr. Helge Lubenow, Karlheinz Schmelig, Dr. Jörgen Tielmann und Wilhelm K. T. Zours wurden von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 14. Dezember 2021 in den Aufsichtsrat gewählt und ersetzen die ausgeschiedenen Mitglieder Dr. Ulrich Granzer, Jürgen Baumann, Dr. John Borer, Reinhard Eyring und Kevin Weber. Wiedergewählt in den Aufsichtsrat wurde Prof. Dr. Franca Ruhwedel.

In seiner konstituierenden Sitzung am 14. Dezember 2021 wählte der Aufsichtsrat Wilhelm K. T. Zours zu seinem Vorsitzenden und Dr. Jörgen Tielmann zum stellvertretenden Vorsitzenden.

Das Unternehmen machte von der vom deutschen Gesetzgeber im Hinblick auf die COVID-19 Pandemie eingeräumten Möglichkeit Gebrauch, die ordentliche Hauptversammlung in virtueller Form und ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abzuhalten. Über ein Passwort-geschütztes Aktionärsportal konnten die registrierten Aktionäre unter anderem die gesamte Hauptversammlung per Bild- und Tonübertragung verfolgen, ihr Stimmrecht ausüben und bis zwei Tage vor der Hauptversammlung Fragen einreichen.

Weiterführende Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung einschließlich der detaillierten Abstimmungsergebnisse, Präsentation sowie die Lebensläufe der Aufsichtsratsmitglieder finden Sie unter: https:// www.biofrontera.com/de/hauptversammlung.html

