Der Pharma-Konzern Bayer tritt heute an der Börse mehr oder weniger auf der Stelle. Nach dem starken Wochenausklang am vergangenen Freitag mit einem Plus von 1,8 Prozent tritt die Aktie nun seit zwei Tagen im Bereich von 46,50 Euro auf der Stelle. Damit scheinen die Kurse den starken Anstieg der Vorwoche konsolidieren zu wollen, ehe sich die Rallye dann möglicherweise fortsetzt. Die Voraussetzungen dafür sind gut…

Schließlich konnte Bayer zuletzt bereits den zweiten Rechtsstreit vor einem US-Geschworenengericht für sich entscheiden. Die Jury sah keinen Zusammenhang zwischen der Verwendung des Unkrautvernichtungsmittel Roundup und der Krebserkrankung einer Frau. Möglicherweise will das oberste US-Gericht sich diese Klage sogar ...

