Tagesausblick für 15.12.: DAX schwächelt. Banken gefragt!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Heute zeigten sich die Marktteilnehmer äußerst zurückhaltend. Mit Blick auf die anstehenden Zinsentscheidungen der EZB und der Fed im weiteren Wochenverlauf will niemand auf dem falschen Fuss erwischt werden. Die Fed gibt ihre Entscheidung morgen Abend bekannt. Der morgige Handelstag könnte also erneut von viel Unsicherheit und Spekulation geprägt sein.

Morgen Abend gibt die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung bekannt. Im Vorfeld hielten sich die Marktteilnehmer mit größeren Käufen oder Verkäufen zurück, so dass die Renditen langfristiger Staatspapier sich kaum von der Stelle rührten. Dies gilt sowohl für die europäischen als auch die US-amerikanischen Rentenpapiere. Die Edelmetalle standen anfangs mehrheitlich unter Druck. Im Tagesverlauf konnten Gold, Palladium, Platin und Silber einen Teil ihrer Verluste zwar wieder aufholen. Kaufsignale zeigten sich dennoch noch nicht. Bei Gold dürften die Bullen frühestens oberhalb von 1.800 US-Dollar pro Feinunze das Ruder übernehmen. Der Internationalen Energie Agentur IEA zufolge zeigte sich aktuell ein Überangebot an Öl. Die Behörde rechnet damit, dass das Überangebot Anfang 2022 noch steigen könnte. Diese Einschätzungen brachten die Notierung für Öl unter Druck.

Unternehmen im Fokus

Einer Studie zufolge schützt eine BioNTech-Impfung vor schweren Omikron-Verläufen. Die Aktie des Impfstoffherstellers gab heute dennoch nach. BMW will künftig den X5 auch in China vom Band laufen lassen. Zudem wollen die Münchener Anfang 2022 die Mehrheit an den Produktions-Joint-Ventur mit Partner Brilliance übernehmen. Das Papier legte dennoch den Rückwärtsgang ein. MTU Aero Engines profitierte von positiven Analystenkommentaren. Nordex kann den nächsten Auftrag einfahren. Die Aktie sank dennoch. Der Verband der Deutschen Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) rechnet 2021 sowie 2022 jeweils mit einem Produktionsanstieg um rund sieben Prozent. 2021 wurde zunächst ein höheres Wachstum erwartet. Allerdings mussten aufgrund von Lieferengpässe die Erwartungen revidiert werden. Der Solactive Deutscher Maschinenbau Index zählt bisher zu den stärksten Branchenindizes in Deutschland.

In den USA starteten die Aktien von Activision Blizzard, DocuSign und PayPal mit überdurchschnittlichen Gewinnen in den Handelstag. Softwareschmieden wie Adobe und Microsoft kamen hingegen unter Abgabedruck.

Zu den stärksten Themen- und Strategieindizes zählten heute Stoxx Europe 600 Banks Index und der Stoxx Europe 600 Basic Resources Index, die jeweils gegen den Trend zulegten.

H&M und Inditex legen morgen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal vor und Volkswagen lädt zur Produkt- und Strategiepräsentation

Wichtige Termine

China - Industrieproduktion, November

Frankreich - Verbraucherpreise, November endgültig

USA - Empire State Index, Dezember

USA - Einzelhandelsumsatz, November

USA - Einfuhrpreise, November

USA - Das Federal Open Market Committee (FOMC)

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.520/15.600/15.700/15.820/16.100 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.200/15.330/15.430 Punkte

Der DAX schwächelte heute erneut und sank bis Handelsschluss unter 15.500 Punkte. Damit bestätigte sich der Abwärtstrend. Zwischen 15.330 und 15.430 Punkten findet der Leitindex eine Unterstützungszone. Solange sie nicht verletzt wird, besteht die Chance auf eine Gegenbewegung in Richtung 15.600 Punkte. Andernfalls droht eine weitere Verkaufswelle.

DAXin Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 21.09.2021- 14.12.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 15.12.2014- 14.12.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX Index HR98NA 7,62 14.400 18.200 17.02.2022 DAX Index HR8R1D 8,37 13.400 17.000 17.02.2022

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 14.12.2021; 17:48 Uhr

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier.

Cashback Trading - wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 15.12.: DAX schwächelt. Banken gefragt! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).