Podcast: Heute geht es um offene Entscheidungen zum Jahresende, ein falscher Alarm bei CA Immo, eine Bestätigung bei Immofinanz, unglaubliche Porr-Tage, Marinomeds Chance und einen Song des Microfinance-Experten. https://boersenradio.at/page/podcast/2518/ Der ATX TR verlor am Dienstag -0,19% auf 7599,41 Punkte. Year-to-date liegt der ATX TR nun 39,02% im Plus. Es gab bisher 150 Gewinntage und 93 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 4,14%, vom Low ist man 39,02% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2021 ist der Montag mit 0,39%, der schwächste ist der Freitag mit -0,18%. Die ATX TR-Stundenentwicklung vom Dienstag: In der Eröffnungsstunde bis 8 Uhr um 0 fester auf 7614,08 Punkte, dann 7642,55 (9 Uhr), 7614,85 (10 Uhr), 7647,38 (11 Uhr), 7638,06 (12 Uhr), 7643,39 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...