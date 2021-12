Adobe-Anteilseigner brauchen heute mal wieder starke Nerven. Derzeit notiert die Aktie nämlich rund acht Prozent im Minus. Mittlerweile wechseln die Papiere schon für 607,02 USD den Besitzer. Sehen wir hier nun Kaufkurse oder den Anfang vom Ende?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführliche Sonderanalyse zu Adobe erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Adobe der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Adobe-Analyse einfach hier klicken.

Angesichts dieses Ausverkaufs sollten sich die Bullen jetzt erst einmal ein sicheres Plätzchen suchen. Adobe marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. Momentan beträgt der Abstand zum viel beachteten 4-Wochen-Tief noch rund null Prozent. Diese Marke liegt bei 604,30 USD. Wir dürfen also gespannt sein, was die nächsten Tage bringen.

Turnaround-Jäger könnten den Tag nun zum Einstieg nutzen. Schließlich gibt es die Aktie heute mit einem kräftigen Nachlass. Bearish eingestellte Börsianer erhalten heute dagegen kräftig Rückenwind. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...