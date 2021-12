DJ Boeing dürfte Auslieferungen 2021 mehr als verdoppeln

Von Sabrina Escobar

NEW YORK (Dow Jones)--Boeing ist auf dem besten Weg, seine Flugzeugauslieferungen in diesem Jahr im Vergleich zu 2020 mehr als zu verdoppeln. Wie der US-Konzern mitteilte, hat er im November 34 Maschinen ausgeliefert. In den elf Monaten waren es 302. Im Gesamtjahr 2020 hatte Boeing 157 Flugzeuge ausgeliefert, im November waren es seinerzeit sieben.

Unter den 34 Flugzeugen, die dieses Jahr im November an die Kunden übergeben wurden, waren 28 des Typs 737 Max. Die 737 wurde damit in diesem Jahr bisher 213 Mal ausgeliefert. Die Nachfrage hat sich seit der Aufhebung des Flugverbots nach zwei Abstürzen damit wieder deutlich erholt.

Im November hatte Boeing brutto 109 Flugzeugbestellungen in den Auftragsbüchern, alle waren für die 737 Max. Bis Ende November lag die Zahl der gesamten Orders bei 829.

