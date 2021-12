Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Hohe US-Inflation kostet Anleger Nerven Die hohe Inflation in den USA hat am Dienstag erneut den deutschen Aktienmarkt belastet. Im November erlebten die US-Erzeugerpreise den stärksten Anstieg seit dem Beginn der Berechnungen im Jahr 2010. weiterlesen Politik Stillstand bei nuklearer Abrüstung aufbrechen Bundesaußenministerin Annalena Baerbock will neuen Schwung in die festgefahrenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...