B2Broker, ein führender Technologie- und Liquiditätsanbieter im Bereich Forex/CFDs und digitale Währungen, hat den Ausbau seiner globalen Reichweite bestätigt. Zu diesem Zweck hat die Gruppe mit B2Prime, einem in Zypern ansässigen, von der zypriotischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (CySEC) zugelassenen und reguliertem Finanzinstitut eine Präsenz auf dem stark EU-regulierten Forex/CFDs-Markt aufgebaut.

B2Broker hält nun eine Beteiligung an B2Prime, nachdem die notwendigen rechtlichen Voraussetzungen für den erforderlichen Eigentümerwechsel erfüllt wurden. Die neuen Eigentümer von B2Prime sind Arthur Azizov, Gründer der B2Broker Group of Companies, und Evgeniya Mykulyak, Mitbegründerin der B2Broker Group of Companies. Nick Chrysochos wird zum CEO von B2Prime ernannt. Dieser Schritt bekräftigt das Engagement der Gruppe, ihre anlagebezogenen Dienstleistungen auf globaler Ebene über einen Liquiditätsanbieter zu offerieren, der von einer der angesehensten und anerkanntesten Finanzmarkt-Aufsichtsbehörden reguliert wird.

Über B2Prime

B2Prime ist ein globaler regulierter Prime of Prime (PoP) Multi-Asset Liquiditätsanbieter für institutionelle und professionelle Kunden im gesamten Spektrum der Finanzmärkte. Seine Hauptanlagedienstleistungen umfassen fremdfinanzierte Derivatprodukte in CFDs (Devisen, Metalle, Rohstoffe, Aktien, Indizes und Kryptowährungen).

B2Broker Group of Companies

B2Broker ist eine globale Marke mit einem soliden Ruf im B2B-Bereich als einer der gefragtesten Technologie- und Liquiditätsanbieter für Forex- und Krypto-Broker, Krypto-Börsen und andere Finanzdienstleister. Das Unternehmen bietet eine breite Dienstleistungspalette an, darunter die Krypto-Zahlungsabwicklung (B2BinPay) Crypto/Forex/CFD-Liquidität, schlüsselfertige Crypto/Forex Broker-Lösungen, Krypto-Zahlungsabwicklung (B2BinPay), MT4/5-White-Label-Lösungen, B2Core (Trader's Room), B2Trader (Matching Engine) und Liquidität für über 800 Handelsinstrumente im gesamten Anlagespektrum.

B2Broker hat seinen Hauptsitz in Moskau und verfügt über mehrjährige operative Erfahrung mit 10 Büros in 8 Ländern in Russland, Europa, Asien und MENA. Mit insgesamt 7 Lizenzen, darunter FCA, AEMI und die Lizenz der russischen Zentralbank, kann B2Broker Kunden in 50 Ländern bedienen und bietet der Forex-, Krypto- und Wertpapierbranche Forex-Liquiditätsvertrieb sowie eine breite Auswahl anderer Dienstleistungen. Das Unternehmen hat sich ein umfangreiches Portfolio bekannter globaler Kunden aus der Finanzdienstleistungsbranche gesichert und plant, die Präsenz und den Bekanntheitsgrad des Unternehmens weltweit auszubauen.

Die Bedeutung dieser Nachrichten für Kunden

CySEC ist die zypriotische Finanzaufsichtsbehörde, die den Rahmen vorgibt, innerhalb dessen die zugelassenen Finanzdienstleistungsunternehmen des Landes arbeiten müssen. Als CySEC-regulierter Broker muss B2Prime die strengsten Standards der Finanzmarktregulierung einhalten, einschließlich der Anforderungen an Kapitaladäquanz, Trennung der Kundengelder und Transparenz der Geschäftsabläufe.

Kunden mit Wohnsitz in der EU, im Vereinigten Königreich und in mehreren anderen Drittländern können nun gemäß den MiFID II-Aufsichtsstandards der EU sicher aufgenommen werden. B2Broker kann jetzt seine Präsenz in der Europäischen Union ausbauen und seinen Kunden die Möglichkeit bieten, das gesamte Produkt- und Dienstleistungsangebot des Unternehmens über eine EU-Brokerlizenz für Finanzdienstleistungen kennenzulernen, während es gleichzeitig das globale Wachstum beschleunigt.

Arthur Azizov, CEO der B2Broker Group of Companies, kommentierte: "Wir freuen uns, dass B2Prime die Zulassung der CySEC erhalten hat. Die Lizenz gibt uns die Möglichkeit, Kunden in über 30 Ländern Liquidität in institutioneller Qualität anzubieten. In der Zwischenzeit können unsere Kunden von einem verbesserten Schutzniveau profitieren, in der Gewissheit, von einem weltweit führenden, mehrfach regulierten Technologie- und Liquiditätsanbieter unterstützt zu werden. Wir gehen davon aus, dass uns die Zulassung der CySEC für die Erbringung unserer Dienstleistungen im Bereich Investitionsliquidität helfen wird, uns in diesem Bereich als eine der stärksten und zuverlässigsten Organisationen zu etablieren, bei der sich die Kunden beim Handel mit uns wohl fühlen können."

Die Eigentümerin und Geschäftsführerin von B2Prime, Evgeniya Mykulyak, Mitbegründerin der B2Broker Group, kommentierte: "Meine Vision lautet, B2Prime zu einem der solidesten und zuverlässigsten Finanzdienstleistungsunternehmen im Forex-Bereich zu machen, wobei unser Hauptaugenmerk auf einem hohen Dienstleistungsstandard liegt. Ich freue mich darauf, die zahlreichen neuen Möglichkeiten zu erkunden, die sich uns in Europa bieten, und neue Kunden zu begrüßen. Zu unseren Initiativen gehören die Einführung neuer Handelsplattformen für die Anbindung sowie das fortgesetzte Roll-Out unserer Prime of Prime-Liquiditätsdienste. Wir sind bereits dabei, ein starkes Netzwerk zur Bereitstellung von Liquidität auf dem europäischen Markt aufzubauen und haben Beziehungen zu wichtigen Prime Brokern geknüpft. Außerdem planen wir, Mitglied mehrerer Börsen zu werden, was B2Prime zu einem wichtigen Akteur in der Finanzdienstleistungsbranche machen wird."

Nick Chrysochos, CEO von B2Prime, fügte hinzu: "Mit Artur Azizovs langjähriger Erfahrung und seinen soliden Referenzen im Forex- und Kryptobereich sowie mit Evgeniya Mykulyaks tiefgreifendem Branchen-Know-how und einer klaren Vision für das Unternehmen sind wir in der Lage, fortschrittliche Spitzentechnologie anzubieten, sodass unsere Kunden mit der Gewissheit handeln können, dass ihre Handelsaktivitäten von einem angesehenen Unternehmen unter Einhaltung strengster Regulierungsstandards der CySEC verwaltet werden."

Final Word

B2Prime hat bereits die Pforten für den Empfang neuer Kunden geöffnet und kann Broker über die Plattformen OneZero, MT5 und PrimeXM verbinden, um den Handel mit 115 Devisenpaaren, einschließlich 22 Krypto-CFD-Paaren, Spot-Metallen, Indizes und Spot-Energien anzubieten.

Der jüngste Lizenzerwerb ist Teil des strategischen Gesamtplans von B2Broker, der darauf abzielt, in allen wichtigen Rechtsordnungen präsent zu sein und sich zu einem globalen Liquiditätsanbieter zu entwickeln. Die Aufnahme des kommerziellen Geschäftsbetriebs in Zypern ist auch ein Beweis für den anhaltenden Erfolg und das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens, das dort weiterhin branchenführende Liquiditäts- und Handelsdienstleistungen anbieten wird.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

