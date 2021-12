Einen Tag vor der Bekanntgabe wichtiger geldpolitischer Beschlüsse der US-Notenbank haben Inflationssorgen erneut das Marktgeschehen bestimmt. Neue Inflationsdaten schürten dabei die Angst der Anleger vor einem baldigen Tapering. Während die zinssensiblen Technologiewerte ihre jüngsten Kursverluste auf breiter Front ausweiteten, zählten die Papiere der großen US-Banken am Dienstag zu den Gewinnern am US-Aktienmarkt.Wie am Dienstag bekannt wurde, stiegen die Erzeugerpreise im November gegenüber dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...