Republic Services: Kaufgelegenheit beim zweitgrößten Entsorger der USA

Gewinnsprung bei Republic Services (RSG) erwartet. Jetzt in Long Trade einsteigen? Weitere Setups jeden Börsentag bei ratgeberGELD.at!

Symbol: RSG ISIN: US7607591002

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie des Entsorgungsunternehmens liegt in den vergangenen sechs Monaten rund 26 Prozent im Plus. Nach dem Allzeithoch am 29. Oktober ging es noch einmal fast runter bis zum 50er-EMA, inzwischen liegt der Kurs knapp über dem 20er-EMA.

Chart vom 14.12.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 135.47 USD





Meine Expertenmeinung zu RSG

Meinung: Republic Services mit Sitz in Rhonix, Arizona ist der zweitgrößte Entsorger der USA. Das Müllgeschäft boomt und so erwartet Republic Services für 2021 ein Rekordergebnis.

Setup

Mögliches Setup: Beim Überschreiten der letzten Tageskerze würden wir einsteigen und den Stopp Loss unter die Tiefs der letzten Woche setzen. Das Kursziel wäre das bereits genannte Allzeithoch. Die nächsten Earnings gibt es am 27. Januar, so dass wir den Trade eine Weile laufen lassen können. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt Positionen in RSG.

Veröffentlichungsdatum: 14.12.2021

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.