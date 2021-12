Volle Kassen und tolles Projekt. Selbst aus den alten Abraumhalden lassen sich noch hunderttausende Goldunzen fördern!

Quelle: Skeena Resources, sichtbares Gold im Bohrkern

Bei Skeena Resources läuft es zurzeit richtig rund! Zum einen wurde im Abschnitt Albino Waste Facility auf dem Gold-Silber-Projekt Eskay Creek eine weitere hochgradige Mineralisierung einschließlich 10,13 Gramm Goldäquivalent pro Tonne auf 16,77 Metern entdeckt.

Quelle: Skeena Resources

Das gaben die Bohrergebnisse der Phase-II-Untersuchung bekannt, sich über insgesamt 212 m in 12 vertikalen Bohrlöchern erstreckten. Bis heute haben die kombinierten Phase-I- und Phase-II-Programme einen mineralisierten Horizont von durchschnittlich 13,20 Meter tatsächlicher Mächtigkeit in 20 Bohrlöchern mit längengewichteten Gehalten von durchschnittlich 6,21 Gramm Goldäquivalent pro Tonne durchteuft.

Quelle: Skeena Resources

Skeena geht davon aus, dass das Phase-II-Programm Anfang des ersten Quartals 2022 mit zwei Bohrgeräten von der Eisoberfläche aus fortgesetzt wird, sobald die technischen Eisstärken bei AWF den Sicherheitsanforderungen entsprechen. Es wird erwartet, dass gestaffelte 50-Meter-Bohrabstände durchgeführt werden, um die Ausmaße der Mineralisierung zu bestimmen, gefolgt von Infill-Bohrungen im Abstand von 25 Metern.

Zum anderen konnte Skeena Resources mit der Aktienbeteiligung von Franco-Nevada einen neuen strategischen Investor bekannt geben. Die nicht vermittelte Privatplatzierung wird einen Bruttoerlös von ca. 30,9 Millionen CAD in die Kassenspülen, der zur Finanzierung von Explorationsaktivitäten bei Eskay Creek Verwendung finden wird. Zusätzlich wird Skeena Franco-Nevada ein Vorkaufsrecht auf den Verkauf einer 0,5%igen Net Smelter Return Royalty für das Gold-Silber-Projekt Eskay Creek gewähren, die dem Teil der bestehenden Royalty von Barrick entspricht, die vom Unternehmen zurückgekauft werden kann. Das so gewährte Vorkaufsrecht wird vor dem 2. Oktober 2023 Gegenstand eines von Skeena durchgeführten Auktionsverfahrens sein, an dem Franco-Nevada teilnehmen wird.

