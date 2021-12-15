The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2021
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2021
ISIN Name
XS1551677344 AFR. DEV. BK 17/21 MTN
US171798AC50 CIMAREX ENERGY 2024
CA110709BJ01 BRIT. COL.PROV. 2021
USN27915AQ54 DT.TELEK.INTL F.17/22REGS
XS1586354372 NED.WATERSCH. 17/21 MTN
DE000NLB0TJ8 NORDLB NIKOLAUSANL.18/24
DE000DK0JRN0 DEKA IHS SERIE 7588
AT0000A23S79 ZENITH ENER. 18-21
DE000NLB86B0 NORDLB GELDM.FRN 14/16
DE000DD5AH74 DZ BANK CLN E.9665
DE000DL19UK3 DT.BANK MTN 18/21
USU26481AB45 DUN+BRADSTR. 19/27 REGS
DE000DZ1J4T7 DZ BANK IS.13/21 A336
DE000HLB3704 LB.HESS.THR.CARRARA12A/19
DE000BLB4YF2 BAY.LDSBK.OPF.
XS1924249680 FANTAS.HLDG GRP 18/21
XS1202212137 PPG INDUSTR. 15/22
XS2048615525 DZ BANK IS.A1162
XS1908374835 DZ BANK IS.A1060
XS2079079443 DZ BANK IS.A1223
DE000HLB4YH2 LB.HESS.THR. IHS 19/29
XS1536786939 POLEN 16/21 MTN
DE000WGZ7WN7 DZ BANK IS.S.644
DE000DZ1J4M2 DZ BANK IS.A330
XS1533923238 KERNEL HLDG 17/22 REGS
DE000DZ1KBD4 DZ BANK CLN E.8766
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2021
ISIN Name
XS1551677344 AFR. DEV. BK 17/21 MTN
US171798AC50 CIMAREX ENERGY 2024
CA110709BJ01 BRIT. COL.PROV. 2021
USN27915AQ54 DT.TELEK.INTL F.17/22REGS
XS1586354372 NED.WATERSCH. 17/21 MTN
DE000NLB0TJ8 NORDLB NIKOLAUSANL.18/24
DE000DK0JRN0 DEKA IHS SERIE 7588
AT0000A23S79 ZENITH ENER. 18-21
DE000NLB86B0 NORDLB GELDM.FRN 14/16
DE000DD5AH74 DZ BANK CLN E.9665
DE000DL19UK3 DT.BANK MTN 18/21
USU26481AB45 DUN+BRADSTR. 19/27 REGS
DE000DZ1J4T7 DZ BANK IS.13/21 A336
DE000HLB3704 LB.HESS.THR.CARRARA12A/19
DE000BLB4YF2 BAY.LDSBK.OPF.
XS1924249680 FANTAS.HLDG GRP 18/21
XS1202212137 PPG INDUSTR. 15/22
XS2048615525 DZ BANK IS.A1162
XS1908374835 DZ BANK IS.A1060
XS2079079443 DZ BANK IS.A1223
DE000HLB4YH2 LB.HESS.THR. IHS 19/29
XS1536786939 POLEN 16/21 MTN
DE000WGZ7WN7 DZ BANK IS.S.644
DE000DZ1J4M2 DZ BANK IS.A330
XS1533923238 KERNEL HLDG 17/22 REGS
DE000DZ1KBD4 DZ BANK CLN E.8766
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