The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2021ISIN NameXS1551677344 AFR. DEV. BK 17/21 MTNUS171798AC50 CIMAREX ENERGY 2024CA110709BJ01 BRIT. COL.PROV. 2021USN27915AQ54 DT.TELEK.INTL F.17/22REGSXS1586354372 NED.WATERSCH. 17/21 MTNDE000NLB0TJ8 NORDLB NIKOLAUSANL.18/24DE000DK0JRN0 DEKA IHS SERIE 7588AT0000A23S79 ZENITH ENER. 18-21DE000NLB86B0 NORDLB GELDM.FRN 14/16DE000DD5AH74 DZ BANK CLN E.9665DE000DL19UK3 DT.BANK MTN 18/21USU26481AB45 DUN+BRADSTR. 19/27 REGSDE000DZ1J4T7 DZ BANK IS.13/21 A336DE000HLB3704 LB.HESS.THR.CARRARA12A/19DE000BLB4YF2 BAY.LDSBK.OPF.XS1924249680 FANTAS.HLDG GRP 18/21XS1202212137 PPG INDUSTR. 15/22XS2048615525 DZ BANK IS.A1162XS1908374835 DZ BANK IS.A1060XS2079079443 DZ BANK IS.A1223DE000HLB4YH2 LB.HESS.THR. IHS 19/29XS1536786939 POLEN 16/21 MTNDE000WGZ7WN7 DZ BANK IS.S.644DE000DZ1J4M2 DZ BANK IS.A330XS1533923238 KERNEL HLDG 17/22 REGSDE000DZ1KBD4 DZ BANK CLN E.8766