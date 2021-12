The following instruments on XETRA do have their first trading 15.12.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.12.2021Aktien1 SE0017070907 Momentum Software Group AB2 SE0017084361 Viva Wine Group AB3 SE0017083835 ChargePanel AB4 FI4000512587 Betolar Oyj5 US23384L1017 Daimler Truck Holding AG ADR6 NL0015000MZ1 MFE-MediaForEurope N.V. A7 NO0010984966 Norwegian Block Exchange AS8 FR0011898584 UV Germi S.A.9 FR0011532225 VOGO SA10 DE000A3MQCD3 alstria office REIT-AG z.Verk11 US09175M1018 BitNile Holdings Inc.Anleihen/ETF/ETC1 CH0522158945 Aargauische Kantonalbank2 DE000DD5AYN3 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank3 CH1135555584 Erste Group Bank AG4 CH1112011585 HIAG Immobilien Holding AG5 DE000LB2BL77 Landesbank Baden-Württemberg6 CH1148728046 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken7 CH1130818813 Rhätische Bahn (RhB)8 DE000SHFM824 Schleswig-Holstein, Land9 CH1129053828 Swissgrid AG10 US46647PCT12 JPMorgan Chase & Co.11 DE000HLB29J5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 XS2404976461 Nordic Investment Bank13 XS2398710207 Nordic Investment Bank14 IE0000UW95D6 JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF15 DE000A3GVKY4 ADAetc ETC Group Physical Cardano16 DE000A3GVKZ1 SOLetc ETC Group Physical Solana