suppliDerm, eine neue Marke von sanaFactur, repräsentiert ein wissenschaftlich basiertes Sortiment von Nahrungsergänzungsmitteln, welches zur Unterstützung der Gewebeneubildung, Stärkung des Immunsystems und des Energiestoffwechsels dient. Diese körpereigenen Funktionen sind essentiell u.a. für Wundpatienten. 'Unser Team von Pharmazeuten, Biochemikern und Ernährungswissenschaftlern haben ausgesuchte Mikro- und Makronährstoffe kombiniert, welche die körpereigenen regenerativen Prozesse unterstützen. Viele ältere Menschen und Wundpatienten weisen Defizite an essentiellen Nährstoffen auf, was die Wundheilung negativ beeinflusst.' sagt Dr. Alexander Maassen, CEO Scientific. Die Rezeptur wurde zum Patent angemeldet.

sanaFactur ist eine etablierte Marke in der modernen Wundversorgung, gegenwärtig mit einem Schwerpunkt auf antimikrobielle Produkte. 'suppliDerm wird unser bestehendes Portfolio optimal ergänzen. Durch eine Optimierung ihrer Ernährung können Patienten aktiv an Ihrer Wundtherapie mitarbeiten. Wir freuen uns darauf, das Nahrungsergänzungsmittel mit verschiedenen Geschmackssorten auch international zu vermarkten, insbesondere in führenden Märkte der Wundversorgung wie den USA und UK.' sagt Olaf Ohm CEO Commercial.

Für weitergehende Informationen klicken Sie bitte auf den folgenden Link www.suppliderm.com

Auf Basis der Marktdaten vom BVMed leiden bis zu vier Millionen Menschen in Deutschland an chronischen Wunden (www.bvmed.de). Die Therapie, die diese Menschen erhalten ist oftmals unzureichend. Moderne Produkte, die auf die individuelle Wundphase abgestimmt sind, helfen dem Patienten in den Heilungsprozessen und reduzieren Kosten im Gesundheitswesen. sanaFactur liefert einen nachhaltigen Beitrag für dieses Ziel.

