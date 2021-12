Eckdaten

- Yahua International Investment and Development Co. Ltd ("Yahua") zeichnet 80 Mio. Stammaktien von EV Resources Limited zum Preis von 0,045 AUD pro Aktie, womit ein Erlös von 3,6 Mio. AUD erzielt wurde.

- Zwischen den Parteien wurde eine Absichtserklärung (MOU) abgeschlossen und die entsprechenden Arbeiten sind derzeit im Gange.

15. Dezember 2021 - EV Resources Limited (ASX:JDR) ("EV", das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Yahua International Investment and Development Co. Ltd. (Yahua") 80 Millionen voll eingezahlte Stammaktien des Unternehmens zu einem Ausgabepreis von 0,045 AUD pro Aktie gezeichnet hat, womit das Unternehmen einen Erlös von 3,6 Millionen AUD erzielt hat.

Das Unternehmen hat mit Yahua eine unverbindliche Absichtserklärung (Memorandum of Understanding/"MOU") abgeschlossen und die Parteien führen die entsprechenden Arbeiten gemäß der MOU durch. [i]

Die strategische Investition liefert Mittel für die Exploration und Erschließung der Lithiumprojekte des Unternehmens und die Aufstockung des damit verbundenen Working Capital. Die Aktien werden im Rahmen der bestehenden Platzierungskapazität des Unternehmens in Übereinstimmung mit Listiung Rule 7.1 begeben.

Über Yahua International Investment and Development Co. Ltd ("Yahua")

Yahua ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Sichuan Yahua Industrial Group Co., Ltd., einem an der chinesischen Shenzhen-Börse notierten Unternehmen, das hauptsächlich in der Herstellung und dem Vertrieb von zivilen Sprengstoffen und Lithiumsalzprodukten ("Yahua Group") tätig ist. Die Yahua Group ist einer der größten chinesischen Lithiumhydroxid- und Lithiumcarbonatproduzenten und verfügt bereits über eine Raffinerie mit einer Jahreskapazität von 43.000 Tonnen Lithiumcarbonat, Lithiumhydroxid und anderen Lithiumprodukten, deren Erweiterung um weitere 50.000 Tonnen Lithiumhydroxid pro Jahr und 1.000 Tonnen Lithiummetall pro Jahr bis zum Jahr 2025 geplant ist.

ENDE

Diese ASX-Meldung wurde vom Board von Jadar Resources Limited zur Veröffentlichung freigegeben

#_ednref1 Siehe ASX-Mitteilung vom 2. Dezember 2021.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63204Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63204&tr=1



