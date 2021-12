DJ MÄRKTE ASIEN/Kaum Bewegung - Anleger warten auf US-Notenbank

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Das Warten auf die US-Notenbank bestimmt am Mittwoch das Geschehen an den ostasiatischen Aktienmärkten. Vor den am Abend (MEZ) anstehenden Beschlüssen halten sich die Anleger zurück, die Indizes an den chinesischen Börsen, in Südkorea und auch in Tokio bewegen sich kaum vom Fleck. In Tokio liegt der Nikkei-Index minimal im Plus bei. Lediglich in Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, gab es etwas Bewegung, dort folgte der A&P/ASX-200 (-0,7%) der leichteren Vorlage der Wall Street.

Dort hatten noch höher als erwartet ausgefallene US-Erzeugerpreise die bangen Erwartungen an die US-Notenbank noch verstärkt. Allgemein wird erwartet, dass sie ihren eingeleiteten Kurs der geldpolitischen Straffung beschleunigen wird, womit dann auch erste Zinserhöhungen 2022 näherrücken dürften. Der Dollar behauptet mit Blick darauf seine jüngsten Gewinne.

Für keine Bewegung sorgen neue Konjunkturdaten aus China. Während die Entwicklung der Einzelhandelsumsätze im November mit einem Anstieg zum Vorjahr um 3,9 Prozent die Erwartung nicht erreichte, wurden sie von der Industrieproduktion (+3,7%) getroffen. Die schwächeren Einzelhandelsumsätze dürften auch der Null-Toleranz-Politik Chinas mit Blick auf die Covid-19-Pandemie geschuldet sein, heißt es. Ansonsten werde allgemein erwartet, dass Peking der Wirtschaft des Landes mit Stimulierungsmaßnahmen unter die Arme greifen werde.

Toyotas Batteriepläne kommen gut an

Unter den Einzelwerten zeigen sich in Hongkong die zuletzt schwachen Immobilientitel überwiegend etwas erholt. Für die Aktie der neu mit Liquiditätsproblemen in den Fokus geratenen Shimao Property geht es aber um weitere 2,5 Prozent nach unten. Im Technologiesektor geben SMIC um 2,3 Prozent nach. Hier wartet der Markt laut Händlern darauf, ob neue Restriktionen gegen den Chiphersteller für das Geschäft mit US-Unternehmen verhängt werden, worüber am Donnerstag in den USA beraten werden soll.

In Tokio geht es für Toyota Motor um 3,2 Prozent nach oben. Hier treibt die Ankündigung, bis 2030 jährlich 3,5 Millionen Batterien für Elektrofahrzeuge verkaufen zu wollen.

In Sydney knickte der Kurs von Thor Mining um über 13 Prozent ein. Das Unternehmen hatte eine Kapitalerhöhung angekündigt, weswegen die Aktie an den Vortagen ausgesetzt war.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.326,30 -0,7% +11,2% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.447,01 +0,1% +4,4% 07:00 Kospi (Seoul) 2.983,57 -0,1% +3,8% 07:00 Schanghai-Comp. 3.659,76 -0,0% +5,4% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.627,40 -0,0% -11,9% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.112,72 -0,3% +9,7% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.478,13 -0,2% -8,1% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:19 % YTD EUR/USD 1,1268 +0,1% 1,1257 1,1275 -7,7% EUR/JPY 128,14 +0,1% 128,05 128,13 +1,6% EUR/GBP 0,8510 +0,0% 0,8510 0,8534 -4,7% GBP/USD 1,3242 +0,1% 1,3228 1,3211 -3,2% USD/JPY 113,72 -0,0% 113,74 113,64 +10,2% USD/KRW 1.186,57 +0,1% 1.185,26 1.181,99 +9,3% USD/CNY 6,3676 +0,0% 6,3676 6,3634 -2,4% USD/CNH 6,3710 +0,0% 6,3695 6,3702 -2,0% USD/HKD 7,8013 +0,0% 7,8012 7,8015 +0,6% AUD/USD 0,7115 +0,2% 0,7100 0,7122 -7,6% NZD/USD 0,6738 +0,0% 0,6737 0,6752 -6,2% Bitcoin BTC/USD 48.118,07 -0,4% 48.329,58 46.724,92 +65,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,82 70,73 -1,3% -0,91 +47,0% Brent/ICE 72,88 73,70 -1,1% -0,82 +47,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.769,77 1.770,95 -0,1% -1,19 -6,8% Silber (Spot) 21,86 21,95 -0,4% -0,09 -17,2% Platin (Spot) 919,70 923,98 -0,5% -4,28 -14,1% Kupfer-Future 4,27 4,26 +0,2% +0,01 +21,2% ===

