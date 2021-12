"Wenn in der Schweiz ein Quartierplan genehmigt ist, kann man Gebäude bauen und muss nicht wie in den USA zuerst die Schildkröten, Alligatoren umsiedeln, oder Schulen bauen, weil die öffentliche Hand nicht genügend Geld hat."von Bob Buchheit Moneycab.com: Herr Kähli, im Sonnenstaat Florida besitzt sitEX die Hälfe seines Immobilienportfolios. Was ist die Story dahinter, Disney World? Beat Kähli: Ich bin in den 90er-Jahren als junger Schweizer Unternehmer nach Florida ausgewandert und konnte mitten in der Savings-and-Loan-Krise, in welcher über 1000 US-Sparkassen zusammengebrochen waren und einen Immobiliencrash...

Den vollständigen Artikel lesen ...