In einer US-Fabrik des Elektroautoherstellers Tesla ist es offensichtlich zu einem folgenschweren Streit gekommen. Ein Mann wurde dabei getötet. Die Polizei aus der US-Stadt Fremont in Kalifornien hat eine Erklärung abgegeben, in der der Tod eines Tesla-Mitarbeiters behandelt wird. Der Mann soll demnach auf dem Parkplatz des örtlichen Tesla-Geländes ums Leben gekommen sein, nachdem er sich dort mit einem Kollegen gestritten hatte. Mehr zum Thema Ex-Mitarbeiter enthüllen: Tesla-Video von 2016 war Fake Musk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...