DJ US-Abgeordnete fordern von US-Regierung im Ukraine-Konflikt mehr Abschreckung

MOSKAU (AFP)--Eine Gruppe US-Abgeordneter hat im Ukraine-Konflikt mehr präventive Maßnahmen von der US-Regierung gefordert. "Wir müssen mehr darauf bedacht sein, (den russischen Präsidenten Wladimir) Putin abzuschrecken, als ihn zu provozieren", sagte der demokratische Abgeordnete Seth Moulton am Dienstag nach einem Besuch in der Ukraine. Der republikanische Abgeordnete Mike Waltz forderte US-Präsident Joe Biden dazu auf, sofort Waffen an die Ukraine zu liefern, darunter Luftabwehrraketen.

Der Abgeordnete Ruben Gallego, ein Demokrat, sagte, die Ukraine könne Putin abschrecken, indem sie ihn davon überzeugt, dass eine Invasion "blutig und langwierig" sein würde. Wie Biden schlossen die drei Abgeordneten - allesamt Ex-Militärs - einen Einsatz von US-Truppen jedoch aus. Wegen des russischen Truppenaufmarsches an der ukrainischen Grenze fürchten Kiew und westliche Staaten einen Angriff Moskaus auf die Ukraine. Aus Angst vor einer Eskalation des Konflikts in der Ostukraine hatte der Westen allerdings lange gezögert, Waffen an Kiew zu verkaufen. Stattdessen hatte Biden Putin mit harten Sanktionen gedroht.

December 15, 2021 00:53 ET (05:53 GMT)