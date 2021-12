Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Eine Organspende kann Leben retten. Doch die Entscheidung dafür oder dagegen fällt manchem schwer. Warum wir sie trotzdem frühzeitig treffen sollten, weiß Dagmar Ponto:Sprecherin: Manche Entscheidungen schieben wir gerne hinaus. Das gilt auch für die Organspende. Doch ein frühzeitiges "Ja" kann Leben retten. Und auch wenn wir sie für uns ablehnen, können wir unsere Angehörigen entlasten und allen Beteiligten die Arbeit erleichtern, sagt Dennis Ballwieser, Chefredakteur der Apotheken Umschau:O-Ton Dennis Ballwieser 21 sec."Man weiß ja nie, wann diese Frage tatsächlich akut werden würde. Deswegen ist es so wichtig, dass man sich einmal damit beschäftigt, um einen Organspendeausweis ausfüllen zu können. Und zwar mit ja oder mit nein, da wollen wir gar niemanden in irgendeine Entscheidung hineindrängen, die er oder sie so gar nicht treffen möchte, aber der Appell ist, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen."Sprecherin: Wenn wir uns entschieden haben, hilft der Organspendeausweis, unseren Willen deutlich zu machen. Deswegen sollten wir ihn ausfüllen und so aufbewahren, dass andere ihn schnell finden:O-Ton Dennis Ballwieser 12 sec."Ideal ist zum Beispiel, einen Organspendeausweis immer bei sich zu tragen, zum Beispiel im Geldbeutel. Sollte es dann wirklich dazu kommen, finden ihn sowohl die Rettungskräfte als auch Ärztinnen oder Ärzte und die Verwandten wissen auch wo er ist."Sprecherin: Wer mehr zum Thema wissen möchte, kann sich während der aktuellen Aktionswoche ausführlich informieren:O-Ton Dennis Ballwieser 16 sec."Zum einen natürlich in der Ausgabe vom 15. Dezember, die in den Apotheken liegt. Dann haben wir auf apotheken-umschau.de die Informationen auch noch einmal zusammengefasst und beschäftigen uns natürlich auch auf den Social-Media-Auftritten, auf Facebook, Twitter und Instagram eingehend mit der Organspende."Abmoderation: Unter anderem gibt es einen Live-Talk mit Schauspieler Jürgen Vogel am 16.12. um 18 Uhr auf dem Instagramkanal der Apotheken Umschau. Jürgen Vogel engagiert sich seit langem für die Organisation Junge Helden e. V. Der Verein klärt über Organspende auf.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Dr. Judith PöverleinTel: +49 89 74433-343E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5099710