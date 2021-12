DGAP-News: DEUTZ AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

DEUTZ AG: DEUTZ investiert in Blue World Technologies



15.12.2021 / 07:34

Gesamtinvestition von 7,5 Mio. Euro für eine Beteiligung von 11,91 Prozent

Transaktion zahlt auf Wachstumsziele des neuen Segments DEUTZ Green ein Köln, Aalborg, 15. Dezember 2021 - DEUTZ treibt die Aktivitäten im Bereich alternativer Antriebssysteme weiter voran. Der Due-Diligence-Prozess für die Investition in Blue World Technologies wurde gestern abgeschlossen, was zum Erwerb der ersten von zwei geplanten Tranchen führt. Der Erwerb der zweiten Tranche wird nach Erteilung der behördlichen Genehmigung für die erste Jahreshälfte 2022 erwartet. Insgesamt wird DEUTZ eine Summe von 7,5 Mio. Euro investieren und im Gegenzug einen Anteil von 11,91 Prozent an dem Unternehmen erwerben. Blue World mit Sitz in Aalborg, Dänemark, entwickelt, produziert und vertreibt Brennstoffzellenstacks, Reformer und entsprechende Systeme. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht eine exklusive Vertriebs- und Servicevereinbarung über stationäre, methanolbetriebene Brennstoffzellen-Generatoren. "Die Beteiligung an Blue World Technologies fügt sich perfekt in unsere nachhaltige Wachstumsstrategie ein", sagt Dr. Frank Hiller, Vorstandsvorsitzender der DEUTZ AG. Die Investition von DEUTZ zusammen mit einer weiteren Investition durch den dänischen Wachstumsfonds Vaekstfonden werden es Blue World ermöglichen, im Laufe des Jahres 2022 weitere automatisierte Bearbeitungsprozesse in der Produktion zu etablieren. Hierdurch soll die Produktionskapazität gesteigert werden, mit dem Ziel, gegen Ende nächsten Jahres die Serienproduktion aufzunehmen. Dr. Frank Hiller kommentiert: "Im Rahmen der DEUTZ Days 21 im November haben wir unser neues Berichtssegment Green der Öffentlichkeit vorgestellt. Dabei haben wir unseren Kunden auch die Produkte von Blue World präsentiert. Mit dieser Veranstaltung haben wir ein überwältigendes Maß an Interesse wecken können. Die mit grünem Methanol betriebenen Brennstoffzellen ermöglichen einen schnelleren Übergang zu einem CO 2 -neutralen Betrieb, da es sich um einen flüssigen Kraftstoff handelt, der in der bestehenden Infrastruktur genutzt werden kann. Damit setzt DEUTZ seine Bestrebungen nach klimaneutralen Lösungen für den Off-Highway-Bereich jenseits klassischer Motorenkonzepte fort. Die Investition in Blue World ist ein weiterer Schritt, der uns der Erreichung des Wachstumsziels für unser Green-Segment näherbringt." "Unsere Partnerschaft mit DEUTZ ist sehr gut angelaufen und wir haben von DEUTZ-Kunden bereits starkes Interesse an unseren Methanol-Brennstoffzellentechnologien erfahren", erklärt Anders Korsgaard, CEO und Mitgründer von Blue World Technologies, und fügt hinzu: "In den vergangenen Jahren haben wir beträchtliche Investitionen von Marktführern entlang der gesamten Methanol-Wertschöpfungskette beobachten können, von der Produktion bis zur Verwendung. Vor dem Hintergrund dieser verstärkten Fokussierung auf grünes Methanol ist dies der optimale Zeitpunkt für eine Partnerschaft zwischen DEUTZ und Blue World." Ansprechpartner für diese Pressemitteilung:

DEUTZ AG

Christian Ludwig

Senior Vice President Communications & Investor Relations Tel: +49 (0)221 822 3600

Email: christian.ludwig@deutz.com Blue World Technologies

Anne Kvist

Head of PR and Communication Tel: +45 31 60 16 71

Email: akv@blue.world

Über die DEUTZ AG

Die DEUTZ AG mit Hauptsitz in Köln ist einer der weltweit führenden Hersteller innovativer Antriebssysteme. Die Kernkompetenzen des börsennotierten Unternehmens liegen in der Entwicklung und Produktion sowie im Vertrieb und Service von Diesel-, Gas- und elektrifizierten Antrieben für professionelle Einsätze. Der Motorenspezialist verfügt über eine breite Produktpalette im Leistungsbereich bis 620 kW, die unter anderem in Bau- und Landmaschinen, Material-Handling-Anwendungen, stationären Anlagen sowie Nutz- und Schienenfahrzeugen zum Einsatz kommt. Mit weltweit rund 4.600 Mitarbeitern und über 800 Vertriebs- und Servicepartnern in mehr als 130 Ländern erzielte DEUTZ im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von knapp 1,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie auf www.deutz.com.



Über Blue World Technologies

Blue World Technologies ist ein Entwickler und Hersteller von HT-PEM-Brennstoffzellenkomponenten und -systemen für stationäre und APU-Anwendungen sowie für den Automobil- und Nutzfahrzeugsektor in aller Welt. Die Brennstoffzellen stellen eine umweltfreundliche Alternative zu Verbrennungsmotoren und Dieselgeneratoren dar. Als Teil des Power-to-X-Ökosystems trägt die Methanol-Brennstoffzellentechnologie dazu bei, nachhaltige Energie dort zur Verfügung zu stellen, wo direkte Elektrifizierung und die Anwendung von Batterietechnologie nicht möglich sind.

Die Brennstoffzellen von Blue World Technologies werden in erster Linie mit Methanol betrieben - einem erneuerbaren, flüssigen Brennstoff, der einfach und kostengünstig über Jahre hinweg gelagert und weltweit mit der bestehenden Infrastruktur transportiert werden kann.

Blue World Technologies hat umfangreiche Erfahrungen in der Brennstoffzellenindustrie und strebt die Kommerzialisierung der Technologie durch eine groß angelegte Produktion an. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Hochtemperatur-PEM-Technologie in Kombination mit Methanol-Reforming. Diese Kombination gewährleistet ein einfaches Systemdesign mit hohem Wirkungsgrad und erheblichen Vorteilen wie CO2-Reduzierung, Einsparungen bei den Kraftstoffkosten und keine schädlichen Emissionen. Erfahren Sie mehr über Blue World Technologies auf unserer Website www.blue.world oder besuchen Sie uns in den sozialen Medien.

