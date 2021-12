Aktien: Moderna setzt auf Australien - Aktie muss sich entscheiden

Anzeige / Werbung Moderna produziert seinen Coronavirus-Impfstoff derzeit auf dem US-Heimatmarkt und in Europa. Nun soll eine weitere Anlage entstehen - in Australien. Mit dem Auftauchen der Omikron-Variante nimmt die Corona-Krise weltweit wieder an Fahrt auf. Impfstoffe drängen wieder in den Vordergrund. Der US-Vakzinentwickler Moderna will seine Produktionskapazitäten daher nachhaltig ausweiten. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie der Biontech-Konkurrent mitteilte, ist eine weitere Produktionsstätte für das Vakzin geplant. Bislang stellt Moderna seinen auf mRNA-Basis entwickelten Impfstoff in den USA und Europa her. Nun solle Australien als weiterer Standort hinzukommen. Die Anlage im Bundesstaat Victoria werde ab 2024 voraussichtlich bis zu 100 Millionen mRNA-Impfdosen pro Jahr produzieren. Finanzielle Details nannte Moderna nicht. Allerdings wird der Schritt von politischer Seite gefeiert: "Mit dieser neuen Partnerschaft bauen wir unsere Unabhängigkeit zur Herstellung dieser Impfstoffe hier in Australien auf", sagte der australische Ministerpräsident Scott Morrison. Momentan ist Modernas Vakzin neben dem von Biontech das einzige, das auf der neuartigen mRNA-Technologie basiert - und dadurch auch verhältnismäßig schnell an neue Virusvarianten angepasst werden kann. Moderna-Aktie stabilisiert sich Die Aktie von Moderna befindet sich seit August in einem Abwärtstrend, konnte sich aber knapp oberhalb des Widerstands bei rund 212 Dollar stabilisieren. Auch die 200-Tagelinie (rot) konnte überwunden werden, allerdings nur leicht. Der MACD (Momentum) ist noch abwärts gerichtet und belastet den Titel nach wie vor. Ein erneuter Test der Unterstützung bei 212 Dollar erscheint daher möglich. Das Chartbild bessert sich erst, wenn die Abwärtstrendlinie bei rund 375 Dollar überwunden wird. Enthaltene Werte: US7170811035,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

