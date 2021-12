Die Europäische Kommission hat VEOLIA grünes Licht für die Übernahme des heimischen Konkurrenten SUEZ gegeben. Es hieß, dass aufgrund der von VEOLIA vorgebrachten sehr umfassenden Verpflichtungen die Kommission dieses Zusammengehen zweier historischer französischer Akteure in den Bereichen Wasser und Abfall genehmigen könne. Nur wenn VEOLIA diese Verpflichtungen einhält, kann allerdings sichergestellt werden, dass die Übernahme sich nicht negativ auf den Wettbewerb auf den Wasser- und Abfallmärkten auswirkt. Als Abschlussdatum für die Übernahme legte die französische Wettbewerbsbehörde den 7. Januar 2022 fest.



Um die Wettbewerbsbedenken der Kommission auszuräumen, müssen die Konzerne Teile ihres Geschäfts veräußern. Unter anderem sicherte VEOLIA zu, dass SUEZ fast alle Tätigkeiten im den Bereichen der Abfallbewirtschaftung und des kommunalen Wassers in Frankreich veräußern wird. VEOLIA wird fast alle mobilen Wasserdienstleistungen im Europäischen Wirtschaftsraum abstoßen. Beide Firmen wollen zudem einen Teil ihrer Aktivitäten bei der Deponierung gefährlicher Abfälle verkaufen.



Für VEOLIA ist es bereits der zweite Versuch, SUEZ zu übernehmen. 2012 war eine Übernahme unter anderem an kartellrechtlichen Bedenken gescheitert. Der neue Verbund soll auf einen Umsatz von etwa 37 Mrd. Euro kommen, beschäftigt werden rund 230.000 Menschen. Der neue Verbund wird auch in Deutschland tätig sein.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



