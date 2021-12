Camas, Washington (ots/PRNewswire) -Fisher Investments als einer der weltweit größten unabhängigen Vermögensverwalter wurde das fünfte Jahr in Folge von Great Place to Work® zertifiziert. Great Place to Work® ist ein unabhängiges Institut für die Entwicklung von Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur, das weltweit Renommee genießt.Great Place to Work® zertifiziert Unternehmen basierend auf Ergebnissen anonymer Mitarbeiterbefragungen, die sich auf Schlüsselfaktoren wie Vergütung, freiwillige Arbeitgeberleistungen, Karrierechancen, Managementkompetenz und die allgemeine Atmosphäre am Arbeitsplatz stützen. Die Antworten im Rahmen der Befragung ergaben, dass das Unternehmen nach Ansicht der Mitarbeiter von Fisher Investments große Karrierechancen in einem gut dotierten und kundenorientierten Arbeitsumfeld bietet."Durch die Great Place to Work®-Auszeichnung fühlen wir uns immer wieder geehrt", erklärt Damian Ornani, CEO bei Fisher Investments, und fügt hinzu: "Die Förderung eines Arbeitsumfelds, in dem sich unsere Mitarbeiter entfalten können, ist eine unverzichtbare Voraussetzung für unsere Mission, das Anlageuniversum zu verbessern und unsere Kunden bei der Planung einer besseren finanziellen Zukunft zu unterstützen.""Wir sind sehr stolz darauf, dass wir die Great Place to Work® Zertifizierung das fünfte Jahr in Folge erhalten haben", kommentiert Greg Miramontes, Executive Vice President of Global Human Capital bei Fisher Investments das Ereignis. "Diese Anerkennung eines unabhängigen Instituts ist der Beweis für unser Engagement und für unseren unentwegten Einsatz, mit dem wir unsere Mitarbeiter in der gesamten Organisation beim Aufbau eines gut dotierten, lebenslangen Karrierewegs unterstützen."Fisher Investments bietet weltweit sehr unterschiedliche Positionen. Besuchen Sie uns auf FisherCareers.com und erfahren Sie mehr über Ihre Karrierechancen bei uns. Sie haben Interesse am Great Place to Work® Zertifizierungsprozess? Nähere Informationen erhalten Sie auf www.greatplacetowork.com/our-methodology.Über Fisher Investments Fisher Investments ist ein unabhängiger, gebührenbasierter Vermögensverwalter. Zum 30.09.2021 verwalteten Fisher Investments und seine Tochtergesellschaften insgesamt ein Vermögen von mehr als 163 Mrd. € - über 127 Mrd. € für private Anleger, 33 Mrd. € für institutionelle Anleger und 1 Mrd. € für die Altersvorsorgepläne kleiner bis mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen. Fisher Investments ist in vier Hauptgeschäftsbereiche unterteilt: US-Privatkunden, Institutionelle Kunden, Internationale Privatkunden und 401(k)-Vorsorgelösungen. Diese bedienen eine globale Kundenbasis unterschiedlicher Anleger. Nicht in allen Rechtsordnungen werden alle Strategien zum Kauf angeboten oder verkauft. Gründer und Executive Chairman Ken Fisher war von 1984 bis 2016 Autor der Kolumne "Portfolio Strategy", die in Forbes erschien, was Fisher zum längsten ununterbrochen für das Magazin tätigen Kolumnisten in dessen Geschichte macht. In den letzten Jahren sind die Kolumnen von Ken Fisher regelmäßig in den wichtigsten Medien in beinahe allen westeuropäischen sowie in wichtigen asiatischen Ländern und damit in mehr Ländern und in größerem Umfang als bei jedem anderen Kolumnisten in der Vergangenheit erschienen. Ken Fisher hat überdies 11 Bücher geschrieben, darunter 4 New York Times-Bestseller zum Thema Finanzen und Anlagen. Weitere Informationen zu Fisher Investments finden Sie auf www.fisherinvestments.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1008718/Fisher_Investments_Logo.jpgPressekontakt:John Dillard,Sr. VP - Global Public Relations,j.dillard@fi.comOriginal-Content von: Fisher Investments, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160681/5099720