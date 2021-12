Nach seinen Vortagesverlusten wird der DAX am Mittwoch vor den Aussagen der US-Notenbank zur weiteren Geldpolitik etwas höher erwartet. Arg aus der Deckung wagen dürften sich die Anleger bis zur Verkündung der Fed-Entscheidungen aber kaum, glauben Marktbeobachter.Die Entscheidung steht am Abend an. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,46 Prozent höher auf 15.525 Punkte. Mit der Fed trifft am Mittwoch die erste große Notenbank ihre geldpolitischen Beschlüsse. ...

