Der amerikanische Industriekonzern Toro Co. (ISIN: US8910921084, NYSE: TTC) zahlt am 11. Januar 2022 eine Dividende von 0,30 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre aus. Im Vergleich zum Vorquartal ist dies eine Erhöhung um 14 Prozent. Record date ist der 28. Dezember 2021. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet schüttet Toro 1,20 US-Dollar an seine Investoren aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 98,41 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...