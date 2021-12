Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern wie schon am Montag seine anfänglichen Gewinne nicht halten können. Diesmal rutschte der DAX am Nachmittag allerdings sogar tief in die Verlustzone. Am Ende lag er bei 15.453 Punkten. Das ist ein Minus von knapp 1,1 Prozent. Marktidee: Infineon Die Aktie von Infineon hatte im November ein 20-Jahres-Hoch markiert. Im Anschluss ging das Papier in den Korrekturmodus über. Gestern rutschte der Kurs unter die 50-Tage-Linie und generierte damit ein bearishes Signal. Anleger müssen jetzt auf der Unterseite drei wichtige Marken im Auge behalten.