(Tippfehler beseitigt)Altdorf/Kairo (awp) - Beim Immobilienentwickler und Hotelkonzern Orascom DH kommt es zu einem Machtwechsel. So wird VR-Präsident und Mehrheitsaktionär Samih Sawiris an der nächsten Generalversammlung sein Amt und die Kontrolle an seinen Sohn Naguib Sawiris übergeben, wie das Unternehmen am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...