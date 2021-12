DJ Thomas Dopler - neuer CTO der AICHELIN Group

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mödling (pts009/15.12.2021/08:00) - Thomas Dopler, seit über 13 Jahren bereits in verschiedenen Funktionen innerhalb der AICHELIN Group tätig, ist neuer Chief Technology Officer (CTO) der AICHELIN Holding GmbH. In dieser Rolle ist er auch dafür zuständig, die AICHELIN Group als einen Technologiepartner der Industrie zur weiteren Reduzierung der CO2-Emissionen in der Wärmebehandlung zu positionieren.

Die AICHELIN Group setzt mit "AICHELIN goes Green" ein starkes Zeichen auf dem Weg in eine nachhaltige, CO2-neutrale Zukunft. Dies wird zuerst im Bereich der Neuanlagen umgesetzt, welche bereits jetzt den höchsten Effizienzanforderungen genügen. Doch auch im Servicebereich, bei Modernisierungen bestehender Anlagen, trägt AICHELIN zum Klimaschutz bei. Beispielhaft sei hier die Verwendung modernster Beheizungstechnologie genannt, mit der AICHELIN den CO2-Fußabdruck der Kundenanlagen verringert.

AICHELIN bedient auch wichtige Zukunftsmärkte zur Erreichung einer CO2-Neutralität, wie die Windkraft und die Herstellung von hocheffizienten Elektromotoren sowie Batteriezellen für die Elektromobilität von morgen. Außerdem wird Thomas Dopler den Weg der Digitalisierung, wie ihn AICHELIN seit Jahren erfolgreich beschreitet, mit Produkten wie FOCOS 4.0 und # jakob, dem digitalen Instandhaltungsassistenten, weiter forcieren und ausbauen.

Über die AICHELIN Group Die zur Berndorf AG gehörende AICHELIN Group mit Sitz in Mödling bei Wien ist einer der weltweit führenden Anbieter von Wärmebehandlungslösungen. Dazu gehören Industrieöfen, Induktionshärteanlagen, Industriebeheizungssysteme, Regelungs- und Automatisierungssysteme, Industrie-4.0-Lösungen sowie Servicedienstleistungen. Die Wurzeln des Unternehmens gehen ins Jahr 1868 zurück. Neben der Traditionsmarke AICHELIN gehören AFC-Holcroft, EMA Indutec, SAFED, BOSIO und NOXMAT zur Gruppe, die mit über 1.100 Mitarbeitenden zu den Top-3-Unternehmen für Wärmebehandlung weltweit zählt. In Europa ist AICHELIN mit Tochtergesellschaften in Österreich, Deutschland, Slowenien, Frankreich und der Schweiz vertreten, die weltweite Präsenz umfasst Tochtergesellschaften und Niederlassungen in China, Indien, Russland und den USA sowie ein Vertriebsnetz in weiteren 22 Ländern.

(Ende)

Aussender: AICHELIN Holding GmbH Ansprechpartner: Wolfgang Brosche Tel.: +43 2236 236460 E-Mail: Wolfgang.Brosche@aichelin.com Website: www.aichelin.com

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20211215009 ]

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2021 02:01 ET (07:01 GMT)