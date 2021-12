WIESBADEN (ots) -Die Corona-Pandemie hat sich deutlich auf den Bildungsweg junger Menschen im Jahr 2020 ausgewirkt. So erreichte die Übergangsquote von der Schule zur Hochschule mit knapp 48 % einen Höchststand: 185 000 junge Menschen, die im Coronajahr 2020 ihre Berechtigung zum Hochschulzugang erworben hatten, begannen noch im selben Jahr ein Studium an einer deutschen Hochschule. Im Jahr 2019 hatte die Übergangsquote noch bei 43 % gelegen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Der aktuelle Höchstwert ist maßgeblich durch die Pandemie bedingt, in der andere Bildungswege wie der Start in eine Berufsausbildung sowie Freiwilligendienste oder Work-and-Travel-Programme erheblich erschwert waren.Übergangsquote bei jungen Männern deutlich höherSeit im Jahr 2011 die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, fällt die Übergangsquote bei den männlichen Schulabsolventen deutlich höher aus als bei den Frauen. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass sich Frauen häufiger als Männer vor dem Studienbeginn sozial engagieren, eine Zeit im Ausland verbringen oder ein Praktikum absolvieren. 2020 begannen 53 % der Schulabsolventen und 45 % der Schulabsolventinnen mit Hochschulzugangsberechtigung noch im selben Jahr ein Studium.Weitere Kennzahlen zu Entwicklungen im Hochschulbereich liefert die neu erschienene Fachserie "Hochschulstatistische Kennzahlen 2020".Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Hochschulstatistik,Telefon: +49 611 75 4140www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5099748