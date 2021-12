Köln (ots) -Die LIB Boxpromotion GmbH & Co KG hat das Ziel, Deutschland wieder zu einer der führenden Boxnationen der Welt zu machen. Senator h.c. Ludger lnholte freut sich über die Unterstützung durch den Hauptsponsor L-I-P.Die LIP mit Sitz in Hamburg wurde im Jahre 2000 von Senator h.c. Ludger Inholte gegründet. Der Anspruch der LIP ist es, Immobilien aller Assetklassen in den besten Lagen deutscher Großstädte zu realisieren. Das Unternehmen ist vor allem in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt und München aktiv.Die LIP (www.L-I-P.de) betreibt seit über 20 Jahren die Konzeption, Entwicklung, Realisierung, das Management und die Vermarktung von hochwertigen Immobilien aus einer Hand und zählt damit zu den aktivsten Projektentwicklern Hamburgs.In seiner gesamten beruflichen Laufbahn hat Inholte bislang ca. zwei Millionen m² Bruttogeschossfläche mit einem Investitionsvolumen von ca. 6,2 Milliarden Euro entwickelt.Davon wurden ca. eine Million m² BGF mit einem Investitionsvolumen von ca. drei Milliarden Euro realisiert. Mit dieser Bilanz gehört Inholte zu den herausragenden Persönlichkeiten der deutschen Immobilienbranche. Der Jahresumsatz der LIP Gruppe betrug im Jahre 2020 ca. 250 Mio. Euro. Dabei spielen die Aspekte von Umweltschutz und Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle.Bei der LIP stehen die Faktoren Urbanität, umweltbezogene Nachhaltigkeit im Fokus. Die LIP steht für Nachhaltigkeit und Ganzheitlichkeit.Nach Überzeugung der LIP ist neben den Kriterien Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Architektur der Faktor Nachhaltigkeit von größter Bedeutung. Die Projekte der LIP sind Innovations-Vorbilder aus Verantwortung für unsere Zukunft und die kommenden Generationen.Die Zusammenarbeit mit Top-Architekten und die Fokussierung auf Nachhaltigkeit haben dem Entwickler Anerkennung und Auszeichnungen eingebracht. Etwa für das Projekt Parklogen in München, das im Passivhausstandard errichtet wurde. Dieses Projekt zählt laut dem auf Architektur spezialisierten Callway-Verlag zu den besten Wohngebäuden Deutschlands 2020.Tickets zum Kampf: Westfalenhalle und Online-LivestreamEintrittskarten sind zu erwerben unter: www.L-I-B.de und Tel.: 02842 9328800. Karten sind auch über das Portal der Westfalenhalle erhältlich.Pressekontakt:LIB BoxpromotionMichael KrausePresse / KommunikationMichael.Krause@l-i-b.deOriginal-Content von: LIB Boxpromotion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160570/5099745