Jet Support Services, Inc. (JSSI), der führende unabhängige Anbieter von Wartungssupport- und Finanzdienstleistungen für die Geschäftsluftfahrtbranche, gab heute die Übernahme von TRAXXALL bekannt. TRAXXALL wurde 2013 gegründet und bietet Software-as-a-Service-Lösungen ("SaaS-Lösungen") für die Verfolgung von Flugzeugwartungen, das Management von Ersatzteilbeständen und cloudbasierte Software zur Verbesserung der Arbeitsabläufe in der Flugzeugwartung, -reparatur und -überholung (MRO). TRAXXALL hat seinen Hauptsitz in Montreal (Kanada) und unterhält Niederlassungen auf der ganzen Welt.

TRAXXALL hat sich schnell zu einem bedeutenden Akteur auf dem Markt für Wartungsverfolgung entwickelt. Das Unternehmen wurde von der Financial Times als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas ausgezeichnet. TRAXXALL liefert Software, die den Kunden hilft, die Flugzeugstandzeiten zu verkürzen, die Datengenauigkeit zu verbessern und sich einen umfassenden Überblick über die Wartungskosten, den Ersatzteilbestand und den MRO-Betrieb zu verschaffen.

"JSSI und TRAXXALL verbindet die gemeinsame Geschichte, den Status quo in Frage zu stellen und die Kunden in den Mittelpunkt zu stellen", sagte JSSI-CEO Neil Book. "Dieser Unternehmenszusammenschluss ist eine hervorragende Gelegenheit, unseren Kunden einen enormen Nutzen zu bieten und zugleich das Wachstum beider Unternehmen drastisch zu beschleunigen."

Das globale TRAXXALL-Team wird die wachsende SaaS-Abteilung von JSSI verstärken, zu der auch die frühere Akquisition SierraTrax gehört, und an Ash Reddy berichten, der kürzlich zum Chief Operating Officer bei JSSI befördert wurde.

"Wir sind sehr stolz auf unseren Ruf, den wir auf dem Markt der Geschäftsluftfahrt als kompetenter Partner und Wartungsberater für eine robuste und vielfältige Flugzeugflotte weltweit genießen", sagte Reddy. "Angesichts der nun vollzogenen Verschmelzung von TRAXXALL mit den Kernprodukten und -daten von JSSI sind wir zuversichtlich, dass wir auch weiterhin einen handfesten Mehrwert für Flugzeugeigentümer, -betreiber und -instandhaltungsbetriebe schaffen können."

"Ich bin so unglaublich stolz auf das, was das Traxxall-Team erreicht hat", sagte TRAXXALL-CEO Scott Henderson. "Einen besseren langfristigen Partner für unser Unternehmen als das Team von JSSI könnte ich mir gar nicht vorstellen."

"Die Werte von JSSI stimmen mit den unseren überein und werden es uns ermöglichen, unsere Produktpalette weiter zu entwickeln und zu verbessern", ergänzte TRAXXALL-Präsident Mark Steinbeck. "Mit dem direkten Zugriff auf die Daten und Fähigkeiten von JSSI werden wir das Geschäft mit der Wartungsverfolgung zusammen mit der Marke SierraTrax zügig ausbauen und modernste Lösungen für die Wartungsverfolgung für einen größeren Kundenkreis in der Geschäftsluftfahrt anbieten können."

Zusätzlich zu seinem wachsenden Geschäft im Bereich der Software zur Wartungsverfolgung liefert JSSI über sein Unternehmen JSSI Parts Leasing Flugzeugteile, Triebwerke und APUs an Hunderte von Betreibern aller Fabrikate und Modelle. Darüber hinaus bietet JSSI über Conklin de Decker eine Reihe digitaler Tools an, die den Kunden helfen, Optionen für den Besitz von Flugzeugen mit den genauesten verfügbaren Leistungs- und Vergleichsdaten zu bewerten und miteinander zu vergleichen. Mit diesem Schritt zur Entwicklung seines Angebots zur Verfolgung von Wartungsaktivitäten etabliert sich JSSI weiter als die erste Anlaufstelle für Informationen und Support in der Geschäftsluftfahrt für den gesamten Lebenszyklus von Flugzeugen.

GTCR, eine führende Kapitalbeteiligungsgesellschaft, ist ein Mehrheitsinvestor von JSSI.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Chiara Lawrance

clawrance@8020comms.com