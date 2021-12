NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Sanofi angesichts ermutigender Daten zu einem mit GlaxoSmithKline entwickelten Corona-Impfstoff und dessen Wirkung als Booster auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Allerdings verzögerten sich die Phase-III-Daten für Erstimpfungen ins neue Jahr, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Änderungen an den Marktschätzungen seien derzeit nicht wahrscheinlich, aber der Erfolg könnte ein willkommener Schub für die Impfkampagnen werden./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2021 / 02:19 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2021 / 02:19 / ET



ISIN: FR0000120578

