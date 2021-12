FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.12.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS DOMINO'S PIZZA TO 'UNDERWEIGHT' (EW) - PRICE TARGET 495 (500) PENCE - BARCLAYS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 165 (170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS HARBOUR ENERGY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 350 (425) PENCE - BOFA INITIATES POD POINT WITH 'BUY' - TARGET 450 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS RENTOKIL INITIAL TARGET TO 600 (630) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 415 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 625 (570) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 4700 (4800) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 270 (265) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 335 (320) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3150 (3300) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS BP PRICE TARGET TO 410 (425) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS HARBOUR ENERGY TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 480 (650) P - RBC RAISES OXFORD BIOMEDICA PRICE TARGET TO 1450 (1430) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2500 (2350) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES TULLOW OIL TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 90 (70) PENCE - SOCGEN CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 620 (660) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 390 (370) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de