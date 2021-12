Lüneburg (ots) -Burmester Elektrotechnik verfügt über eine exorbitante Bandbreite an Serviceleistungen der Elektrotechnik an. Der junge Betrieb von Mike Burmester aus Lüneburg verfügt über viel Expertise und ein bedeutendes Maß an Fachwissen.Vor allem im Falle, dass Sie auf der Suche nach "Photovoltaik Salzhausen Elektro Burmester (http://www.burmester-elektrotechnik.de/)" sind, haben Sie mit Burmester Elektrotechnik den richtigen Ansprechpartner gefunden.Burmester ist spezialisiert auf konventionelle Elektroinstallationen wie Stromzähler, Steckdosen, Schalter oder Leitungen. Türklingeln und Sprechanlagen werden gleichfalls fachmännisch installiert und in Stand gesetzt wie Telefonanalagen. Die dazugehörige Netzwerktechnik ist genauso ein Bereich von Burmester Elektrotechnik. Der Betrieb verlegt erfolgreich Glasfaserkabel in Lüneburg und Umfeld. Kunden schätzen ausgesprochen die schnellen Übertragungsraten dieser Technologie und die geringe Anfälligkeit für Störungen.Zu einem einmaligen Expertenbetrieb hat sich Elektro Burmester in den Segmenten Photovoltaik und Photovoltaik Speicher entwickelt und bereits eine große Anzahl Verbraucher in der kompletten Region zufriedengestellt. Die Realisierung von Smart Home Lösungen gehören genauso zum Leistungsumfang wie alles rund um die E-Mobilität.Bei der Beleuchtungstechnik (http://www.burmester-elektrotechnik.de/) setzt Burmester Elektrotechnik neuste Maßstäbe. Das Unternehmen montiert erstklassige LED-Beleuchtung in Räumen oder Büro- und Geschäftsräumen und Gewerbeflächen. Im Außenbereich, sowohl in Privathäusern als auch bei der Straßen- und Parkplatzbeleuchtung, zählen Auftraggeber auf die Lösungen von Mike Burmester Elektrotechnik.Nicht nur Firmen- und Betriebsgelände werden sicherheitstechnisch überwacht. Ebenso private Personen erkennen immer mehr die Notwendigkeit, ihren Besitz zu schützen. Mike Burmester Elektrotechnik hilft dabei mit Videoüberwachung und Einbruchmeldeanlagen. Die Anlagen genügen den aktuellsten sicherheitstechnischen Ansprüchen und werden kompetent installiert.Beim Brandschutz setzt Burmester Elektrotechnik auf neuartige Systeme, die auf Verlangen des Konsumenten von dem Fachpersonal turnusmäßig überprüft und in Stand gesetzt werden. Verbraucher profitieren davon, dass alle Dienste aus einer Hand kommen. Erweitert wird die Leistungspalette von Burmester Elektrotechnik durch die Fachgebiete Baustrom und Sonnenbatterie.Mit dem E-Check verfügt Burmester einen interessanten Dienst für alle Vermieter, Hauverwalter oder Hausherren. Denn bei jenem Check werden Elektroanlagen auf potentielle Schäden begutachtet. Dadurch werden Schwierigkeiten vermieden, ehe sie auftreten. Genau das reduziert Folgekosten und sorgt für ein tolles Gefühl.Die ganz persönliche und qualifizierte Beratung liegt den Angestellten am Herzen. Denn nur so entstehen kundenindividuelle Lösungen zur Zufriedenheit aller Involvierten. Ein Service nach Maß, Termintreue und die Einhaltung des ausgemachten Kostenrahmens zeichnen die Arbeit des Unternehmens aus. Eingesetzt werden einzig qualitativ ausgezeichnete Artikel.Vielmehr Auskünfte, auch zum Thema "Photovoltaik Salzhausen Elektro Burmester", erhalten Sie unter http://www.burmester-elektrotechnik.de/Pressekontakt:Mike BurmesterTelefon 04131 / 989 98 16Email info@burmester-elektrotechnik.deOriginal-Content von: Burmester, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154031/5100332