Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) wird am 16. Dezember ihre vierteljährliche Pressekonferenz abhalten, so François Rimeu, Senior Strategist bei La Française AM.Angesichts der gestiegenen Inflationsunsicherheit müsse sie sich ihre geldpolitischen Optionen offenhalten. Trotz der Aufwärtsrisiken für die Inflationsaussichten werde die EZB ihre vorübergehende Inflationsprognose jedoch nicht aufgeben. Sie werde ihre makroökonomischen Projektionen mit der ersten Veröffentlichung für 2024 aktualisieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...